«Фиорентина» примет решение об участии Кокорина в игре с «Интером» 4 февраля

Решение об участии Александра Кокорина в матче с «Интером» примут на днях. Все зависит от оценки российского футболиста тренером «Фиорентины».

Вердикт насчет Кокорина вынесут 4 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба. В тренировках россиянин участвует с прошлого четверга.

«Список игроков, вызванных на матч с „Интером“, будет опубликован в четверг», — заявили в «Фиорентине».

Решение об использовании или вызове Кокорина тренер примет «в зависимости от оценки, которую даст игроку в эти дни».

Александр Кокорин перешел к «фиалкам» 27 января. Его дебют как нападающего в «Фиорентине» может состояться 5 февраля. На эту дату запланирован матч клуба с миланским «Интером». Он состоится в рамках чемпионата Италии.

Владелец итальянского клуба Рокко Коммиссо пока что не встречался с Кокориным лично и видел 29-летнего форварда только на видео.

Разрешение на работу в Италии российский спортсмен получил 1 февраля. На поле он появится под номером 91: под ним до Кокорина еще никто не играл.