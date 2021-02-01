facebook_pixel
    01 февраля 2021, 21:35

    «Фиорентина» примет решение об участии Кокорина в игре с «Интером» 4 февраля

    Александра Ломейко

    Решение об участии Александра Кокорина в матче с «Интером» примут на днях. Все зависит от оценки российского футболиста тренером «Фиорентины».
    «Фиорентина» примет решение об участии Кокорина в игре с «Интером» 4 февраля

    Вердикт насчет Кокорина вынесут 4 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба. В тренировках россиянин участвует с прошлого четверга.

    «Список игроков, вызванных на матч с „Интером“, будет опубликован в четверг», — заявили в «Фиорентине».

    Решение об использовании или вызове Кокорина тренер примет «в зависимости от оценки, которую даст игроку в эти дни».

    Александр Кокорин перешел к «фиалкам» 27 января. Его дебют как нападающего в «Фиорентине» может состояться 5 февраля. На эту дату запланирован матч клуба с миланским «Интером». Он состоится в рамках чемпионата Италии.

    Владелец итальянского клуба Рокко Коммиссо пока что не встречался с Кокориным лично и видел 29-летнего форварда только на видео.

    Разрешение на работу в Италии российский спортсмен получил 1 февраля. На поле он появится под номером 91: под ним до Кокорина еще никто не играл.