«Фиорентина» официально представила Кокорина в качестве своего игрока

Александр Кокорина теперь официально является игроком итальянской команды «Фиорентина». ФК заявил об этом на своей странице в Twitter.

«Александр Кокорин — новый игрок «Фиорентины»

На сайте команды представлена биография Кокорина. Также там сказано, что российского футболиста представят журналистам 27 января. Пресс-конференция начнется в 17:00 по местному времени (19:00 по московскому). Трансляцию можно будет посмотреть на сайте клуба и в соцсетях.

Александр Кокорин уже находится во Флоренции и прошел медкомиссию. Он прилетел в Италию со своей семьей. Вместе с женой и сыном спортсмен поужинал с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо. Известно, что россиянин будет играть под номером 91.

О его трансфере из московского «Спартака» в итальянский клуб стало известно в январе 2021 года. По данным СМИ, переход Кокорина в «Фиорентину» оценивается в 4,5 миллиона евро. Контракт с ним подписан до 2024 года.