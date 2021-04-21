«Фиорентина» одержала победу на выезде. Кокорин пропустил седьмую игру подряд

«Фиорентина» обыграла на выезде «Верону» в очередном туре чемпионата Италии по футболу. Матч завершился со счетом 2:1. Россиянин Александр Кокорин на поле не вышел.

Выступающий за «фиалок» Кокорин пропустил седьмую игру подряд, сообщил «Спорт-Эксперсс». В заявку на матч его не поставили.

Счет встречи открыл сербский нападающий команды из Флоренции Душан Влахович, реализовав пенальти в конце первого тайма. На 65-й минуте после передачи Влаховича мяч в ворота противников отправил Мартин Касерес. На 72-й минуте единственный гол «Вероны» оформил Эдди Мора Сальседо.

Для «Фиорентины» это первая победа с тренером Джузеппе Якини, вернувшимся в команду в конце марта. До этого флорентийский клуб побеждал 13 марта, под руководством Чезаре Пранделли.

Александр Кокорин восстанавливается после травмы левого бедра. Боль в ноге возникла у игрока во время матча с «Ромой» в начале марта. Всего 30-летний нападающий провел за «Фиорентину» три игры, не отметившись голами или результативными передачами.

В январе Кокорин перешел в итальянский клуб из московского «Спартака», подписав контракт до 2024 года.