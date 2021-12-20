Финский журналист в грубой форме прокомментировал победу над Россией на Евротуре

Финский журналист Пекка Ялонен в своем Twitter отреагировал на победу соотечественников над сборной России (3:2 ОТ) в матче этапа Евротура, который проходил в России. Он назвал российских спортсменов лузерами.

«Россия — большой лузер. Финляндия выиграла в Москве со счетом 3:2 в овертайме и унизила Россию на ее земле», — написал Ялонен.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. За команду Суоми голами отметились Валттери Мереля и Сакари Маннинен, в составе российской команды отличились Артем Минулин и Вячеслав Войнов.

В овертайме в составе финнов второй свой гол забил Маннинен, принеся своей команде титул победителя Кубка Первого канала.

Сборная Финляндии, проведшая на Евротуре в России три матча, заняла первое место в группе при трех победах. Также она обыграла Чехию (3:2 Б) и Канаду (4:1).

Россияне под руководством Алексея Жамнова, согласно регламенту, провели четыре встречи, одержали три победы, став вторыми в группе.

На турнире россияне провели матчи с Канадой (4:3), Швецией (1:0) и Чехией (5:2).