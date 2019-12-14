Финский вратарь забросил шайбу сборной Швеции по хоккею. Видео

Хоккейная сборная Швеции пропустила шайбу от вратаря финской команды Франса Туохимаа и потерпела поражение со счетом 5:1. Встреча проходила в рамках матча Кубка Первого канала.

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Голкипер забросил шайбу в конце третьего периода. Когда счет был 4:1 шведские хоккеисты сняли вратаря. В этот момент Франс Туохимаа с силой выбросил шайбу, которая преодолела всю площадку и влетела в ворота.

«Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно», — цитирует РИА «Новости» финского голкипера.

Он отметил, что этот момент матча стал одним из самых ярких и памятных воспоминаний в жизни.

Игра Швеции и Финляндии проходила 14 декабря в Москве. Финны обыграли соперников со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0).