Финский лыжник передумал подавать заявление в полицию на Большунова

В СМИ появилась информация, что Мяки травмировал руку и теперь будет подавать на Александра Большунова в полицию в Лахти. Но финский лыжник передумал. Несмотря на это, Финская лыжная ассоциация сделает запрос в международную федерацию о расследовании инцидента.

Тем не менее в воскресенье первую российскую сборную России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова дисквалифицировали и лишили бронзы за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира.

Большунов намерено сбил Мяки, который его опережал. В результате российский лыжник зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

Бронзу отдали второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Золото досталось команде Норвегии.

Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе и тренер российской сборной Маркус Крамер признают обвинение Большунова в неспортивном поведении, однако считают, что финский лыжник спровоцировал на это.