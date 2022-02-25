Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Финский клуб «Йокерит» отказался от участия в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Нам очень жаль терять „Йокерит“ — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. „Йокерит“ выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

По его словам, неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими.

«Йокерит» попал в плей-офф Кубка Гагарина и должен был сыграть со «Спартаком».

До этого фан-клуб финской команды призвал руководство сняться с чемпионата КХЛ. Кроме того, один из главных спонсоров «Йокерита» приостановил сотрудничество с клубом из-за ситуации на Украине.

Вскоре после отказа «Йокерита» от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ стало известно, что Федерация хоккея Финляндии решила снять вымпелы сборной на домашней арене «Йокерита».

Также федерация выпустила специальное заявление по поводу начала российской военной операции на Украине.

«Федерация хоккея Финляндии осуждает действия России на Украине и начала переговоры с Международной федерацией хоккея и другими ведущими хоккейными странами для оценки ситуации и возможных мер», — говорится в заявлении.

Розыгрыш плей-офф КХЛ текущего сезона начнется 1 марта.