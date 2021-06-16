Россия обыграла Финляндию в матче второго тура группового этапа Евро-2020, потому что мастерство и класс российских футболистов выше. Об этом «360» по итогам игры заявил бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Сборная России одержала победу над командой Финляндии со счетом 1:0. Гол, определивший исход встречи в пользу россиян, забил полузащитник Алексей Миранчук. Он отправил мяч в ворота финнов в самом конце первого тайма — на 45-й минуте.

Мостовой отметил, что Финляндия не такой слабый соперник. Но и российскую сборную нельзя назвать сильной, судя по тому, как она проиграла в прошлом матче с командой Бельгии.

«Соперник довольно крепкий. Наши не сказать, что сильны, потому что мы видели, как они играли с Бельгией. Ну можно сказать, что сложилось все удачно. Финнов мы должны обыгрывать, потому что мастерство и класс некоторых футболистов у нас выше. Гол, который был забит Миранчуком, как раз это подтверждает», — сказал Мостовой.

Гол Миранчука стал результатом индивидуальных действий. Мостовой указал, что там не было никаких комбинаций.

«Он просто здорово туда-сюда расшатал и в дальний угол левой ногой своей любимой послал. Был бы на его месте кто-то другой, конечно, этого бы не сделал. Наконец-то Миранчук появился в основном составе. Кстати, давно мы его не видели», — отметил Мостовой.

Это была трудная победа, признал бывший игрок сборной. Но главное, что это нужная победа.

«Финны подпортили датчанам жизнь. Теперь датчанам очень тяжело будет в группе», — сказал Мостовой.

Решающий матч третьего тура Россия сыграет со сборной Дании 21 июня. Игра пройдет в Копенгагене.

Спортивный обозреватель Виктор Шпитальник ранее в беседе с «360» назвал победу России в матче с Финляндией показателем того, что когда смогла сыграть на результат.