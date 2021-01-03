Финляндия обыграла Швецию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная Финляндии обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча, проходившая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:2.

В составе финской команды голы забросили Анри Никканен (на 26-й минуте), Антон Лунделл (52-я) и Рони Хирвонен (60-я). У шведов отличились Лукас Рэймонд (15-я) и Элмер Содерблом (17-я).

Одну шайбу не засчитали. На 27-й минуте финский игрок Аку Рятю забил гол в ворота шведов. На видеоповторе судья увидел офсайд.

Ранее российская сборная обыграла немцев со счетом 2:1 и вышла в полуфинал молодежного турнира.

В двух оставшихся четвертьфиналах сыграют команды Канады и Чехии. А сборная США встретится со Словакией. Если выиграют команды Канады и США, в полуфинале россияне сыграют с канадцами.

Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 5 января по Москве, финал — в ночь на 6 января.