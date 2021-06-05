Финляндия обыграла Германию в полуфинальном матче ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Германии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге. Счет — 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута) и Ханнес Бьернинен (19). У проигравшей команды отличился Маттиас Плахта (32).

Ранее в этот же день сборная Канады обыграла команду США в первом полуфинале. Счет — 4:2.

Финальная встреча между командами Финляндии и Канады пройдет 6 июня. США и Германия сыграют в матче за третье место в этот же день.

Сборная Финляндии — трехкратный чемпион мира. Канада выигрывала 26 раз.