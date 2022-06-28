Международный союз конькобежцев принял решение провести в Финляндии этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был состояться в России. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Политика Сегодня» напомнила, что на проведение состязания также претендовали Эстония и Китай.

Ранее Международный союз конькобежцев отстранил российскую сборную от международных соревнований, и отменил их проведение на территории РФ. Федерация фигурного катания России заявила о формировании внутрироссийской серии Гран-при.