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    28 июня 2022, 18:09

    Финляндии отдадут российский этап Гран-при по фигурному катанию — СМИ

    Артур Блянихов

    Международный союз конькобежцев принял решение провести в Финляндии этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был состояться в России. Об этом сообщил «Матч ТВ».

    «Политика Сегодня» напомнила, что на проведение состязания также претендовали Эстония и Китай.

    Ранее Международный союз конькобежцев отстранил российскую сборную от международных соревнований, и отменил их проведение на территории РФ. Федерация фигурного катания России заявила о формировании внутрироссийской серии Гран-при.