ХК «Адмирал» получит государственную финансовую поддержку

По данным информагентства, это решение принял глава Приморья Олег Кожемяко после обсуждения с депутатами Госдумы проблемы финансирования «Адмирала».

«Я считаю, госбюджет не должен полностью спонсировать профессиональные команды. Государственное финансирование может быть команды до тех пор, пока местный бизнес не поймет, что он может стать спонсором или главным акционером команды», — отметил Фетисов.