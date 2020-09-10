Норникель стал обладателем Кубка России по мини-футболу

9 сентября состоялся финальный матч Кубка России по мини-футболу сезона 2019/20. На площадке в подмосковном городе Люберцы встретились действующий обладатель трофея — «Газпром-Югра» и трехкратный финалист турнира «Норильский никель».

Согласно регламенту, победитель Кубка определялся по результату двух игр. Первый матч в Норильске со счётом 1:0 выиграли хозяева — «Норильский никель». Второй матч на площадке «Газпрома» решал судьбу приза.

«Этот розыгрыш Кубка получился очень запоминающимся, в первую очередь, из-за сложившейся ситуации в мире», — отмечает игрок «Норильского никеля» Руслан Кудзиев. «Мы сыграли первую игру почти полгода назад, а ответная только сейчас. Но это не влияет на ее значимость и для мини-футбола, и главное — для нашей команды».

«Доиграть чемпионат и кубок было очень важно для всего нашего сообщества», — уверен генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин. «Три месяца команды сидели без игровой практики, но сегодня было очень важно показать все то, что мы умеем».

С первых минут гости площадки провели несколько ярких атак у ворот Звиада Купатадзе. Однако ответ «Газпром-Югры» не заставил долго ждать. Точным ударом в нижний угол отличился Николай Шистеров — он сравнял суммарный счет встреч (1:1).

«Да, мы пропустили в начале, немного психологически было тяжело», — признается Сергей Орлов из «Норильского никеля». «Но в перерыве мы поговорили и поняли, что не можем упустить этот шанс и этот трофей. Нам нужно было просто терпеть».

Во второй половине футболисты «Норильского никеля» начали не только меньше ошибаться у своих ворот, но и активно искали удачу в атаке. Наконец, опасный момент завершился голом Владислава Шаяхметова. Опытный нападающий «Норильского никеля» красиво подсек мяч над вратарем, подарив шанс команде на скорую победу.

Но ликование гостевых трибун было не слишком долгим. Еще один мяч спустя минуту забил игрок «Газпром-Югры» Иван Чишкала — воспитанник норильского футбола, который в этот день проводил свой заключительный матч перед переездом в португальскую «Бенфику».

«Наверное, я не смог показать суперяркой игры, но сделал результативное действие — и выложился на все 100%», — отметил Чишкала. «Символично, что свой заключительный матч я провел с „Норильским никелем“. Но уже завтра нужно будет готовиться к новым испытаниям. Буду стараться не подвести в Европе свою страну и родной город».

Последние минуты встречи получились крайне напряженными. Несколько раз «Газпром» был максимально близок к своей юбилейной, пятой победе в Кубке России, но этот год все-таки стал счастливым для команды из Заполярья.

Благодаря домашней победе с минимальным счетом и единственному голу в гостях Владислава Шаяхметова обладателем Кубка по сумме двух матчей стал «Норильский никель». Заполярный клуб завоевал этот престижный трофей впервые в своей истории.

«После 27 лет ожидания этот успех пришел и в Норильск», — подвел итог финала президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. «Я поздравляю с этой победой президента „Норникеля“ Владимира Потанина, который поддерживает команду на протяжении всего ее существования, руководство клуба, тренерский штаб и всех футболистов».

«Я испытал огромную радость, гордость и благодарность», — сказал после финала главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. «Радость — за наш клуб и Норильский комбинат, который за нами следит и помогает. Гордость — за команду, которая изо всех сил выкладывалась на площадке. И благодарность нашим болельщикам, которые верят, поддерживают и всегда искренне желают нам удачи».