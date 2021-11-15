Бывший президент «Локомотива» оценил шансы сборной России выйти в финальную часть ЧМ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов обсудил с «Газетой.ru» шансы российской сборной выйти в финальную часть чемпионата мира по футболу.

По мнению Наумова, у сборной России практически нет на это шансов. Он допустил, что на первом этапе россиянам удастся обыграть австрийцев, финнов и турков.

«А вот на втором этапе это будет уже сильная топ-команда, я не думаю, что с такой игрой можно что-то сделать», — добавил собеседник издания.