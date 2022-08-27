Финальная гонка «Танкового биатлона» стартовала в Алабине

Финальный заезд конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр (АрМИ-2022) стартовал на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передало РИА «Новости».

В финале участвуют танковые экипажи России, Белоруссии, Китая и Узбекистана. До финала не добрались Монголия, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

Танкисты РФ и Узбекистана выступают на российских танках Т-72Б3, белорусы — на модернизированных их специалистами Т-72, китайцы — на танках своего производства Type 96.

Завершится АрМИ-2022 в субботу вечером в конгрессно-выставочном центре «Патриот». На торжественной церемонии закрытия команде-победителю вручат кубок Армейских международных игр.

Ранее сообщалось, что российские девушки-военнослужащие, участвовавшие в конкурсе «Меридиан», стали лучшими на этапе «Топографический квадратлон» Армейских международных игр. Золото и серебро разделили между собой оба российских расчета, участвовавших в соревновании.