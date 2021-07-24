Финалист ЧМ-2018 продолжит карьеру в топ-клубе РПЛ

Состав московского футбольного клуба «Локомотив» пополнился новым игроком. Выступавший за немецкий «Байер» Тин Едвай подписал контракт на четыре года с российской командой. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба «Локомотива».

По данным СМИ, сумма трансфера 25-летнего хорватского футболиста составила три миллиона евро. Ранее стало известно, что московский клуб подписал предварительное личное соглашение с футболистом.

Футболист играл за «Байер» с 2014 года, провел 109 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. В минувшем сезоне Едвай сыграл в восьми матчах и отметился результативной передачей.

Также защитник выступал за хорватское «Динамо», итальянскую «Рому» и германский «Аугсбург».

В игре за сборную Хорватии Едвай стал финалистом чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. В последний раз в составе национальной сборной он выходил на поле в октябре 2020 года.