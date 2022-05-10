Финал соревнований по конному спорту «Кубок Победы» прошел под патриотические песни в Дмитровском округе

В конноспортивном комплексе Maxima Park в деревне Горки Сухаревские прошел финал всероссийских соревнований «Кубок Победы». Они были посвящены подвигу советских солдат в годы ВОВ. Всадники со всей России и Белоруссии выступили под русские патриотические песни.

Соревнования по конному спорту в память о подвиге нашей страны проводятся в России от Калининграда до Дальнего Востока уже пятый сезон. Участие в соревнованиях принимали всадники всех возрастных категорий из почти пятидесяти российских регионов.

Спортсмены из Амурской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской областей и десятка других участвовали в программе маршрутов 100, 110, 120 и 130 см.

На каждом маршруте были свои победители. Абсолютное личное первенство Золотого круга забрала белорусская спортсменка Оксана Махнач. Первое место Серебряного круга завоевала спортсменка из Югры Милена Берейша. В абсолютном командном первенстве выиграла подмосковная команда NON STOP.

Финал Кубка Победы и награждение чемпионов очень символично прошли 9 Мая. Так организаторы соревнований и спортсмены почтили память советских солдат.

Ранее стало известно, что митинг в память о героях Великой Отечественной войны прошел в Рузе.