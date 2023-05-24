Спорт 24 мая 2023, 14:37 Финал московского фестиваля конного искусства и спорта пройдет на ВДНХ Финал VII Открытого московского фестиваля конного искусства и спорта пройдет на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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В этот четверг, 25 мая, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдет финал VII Открытого московского фестиваля конного искусства и спорта. Вход — свободный, сообщили на официальном сайте правительства и мэра Москвы.

На выводном круге Центра национальных конных традиций состоятся всероссийские и региональные соревнования по джигитовке в личном первенстве за кубки России и Кремлевской школы верховой езды. Свои навыки в классических и национальных конноспортивных дисциплинах продемонстрируют как юные, так и взрослые всадники.

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Для зрителей возвели большие трибуны, которые вместят до двух тысяч человек, уточнили в источнике.

Фестиваль открыли в Москве 12 мая. За это время зрители увидели выездку и конкур на лошадях, а также чемпионат по хоббихорсингу за Кубок Центра национальных конных традиций.

Ранее Минспорта анонсировало открытие летнего сезона по поло на лошадях в Подмосковье. Первый турнир Spring Classic пройдет в Дмитрове 27 мая.

Билеты на мероприятия доступны по ссылке.