Спорт 07 апреля 2023, 18:46 Финал Кубка России по снежному волейболу стартовал в Новом Уренгое

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Турнир Кубка России по снежному волейболу начался в Новом Уренгое. За главный приз турнира сражаются шесть мужских и шесть женских команд, сообщил «Ямал-Медиа».

Отмечается, что новоуренгойский «Факел» представят две мужских команды и одна женская. В субботу состоятся четвертьфиналы и полуфиналы турнира, в воскресенье пройдет финал.

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Как сообщил «Север-пресс», сражаться за кубок будут спортсмены из Брянска, Анапы, Московской и Калининградской областей.