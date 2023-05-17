17 мая 2023, 21:37
Финал Кубка России по футболу пройдет в «Лужниках»
РФС подтвердил проведение финала Кубка России по футболу в «Лужниках»
Финал Кубка России по футболу состоится на московском стадионе «Лужники», как и планировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
«Главный матч года пройдет на главном стадионе страны, финал Кубка России, как и планировалось, пройдет на стадионе „Лужники“», — отметили в РФС.
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Там пояснили, что в соответствии с распоряжением российского кабмина финал кубка страны должен пройти на оборудованной системой для использования паспорта болельщика арене. А «Лужники» соответствуют всем требованиям. В РФС подчеркнули, что при формировании билетов обеспечат коммерческую вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков.
Финал Кубка России состоится 11 июня. В итоговой встрече московский ЦСКА сразится с победителем второго этапа финала «плей-офф пути регионов», который пройдет 17 мая между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил от футбола четырех игроков из Второй лиги после того, как стало известно о договорном матче между командами «Салют» и «Ска-Хабаровск-2» в прошлом году.
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