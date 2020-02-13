Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург второй раз в истории проведет у себя финал Кубка России по футболу. Такое решение приняли в исполкоме РФС.

Как сообщил Sports.ru, главная игра пройдет 13 мая. За место в финале борются московские «Спартак», ЦСКА, «Торпедо», петербургский «Зенит», ФК «Ахмат», ФК «Шинник», ФК «Химки» и екатеринбургский «Урал».

Портал «Облгазета.ru» напомнил, что в прошлый раз Екатеринбург принимал заключительный матч Кубка России по футболу в 2012 году. Тогда в финале встретились казанский «Рубин» и московское «Динамо». Победу одержали казанцы.

Ранее о своем желании провести Олимп Кубка России заявляли власти Ростовской, Нижегородской, Калининградской областей и Мордовии. Московский спорткомплекс «Лужники» тоже проявлял интерес к этому матчу.

Недавно футболист Артем Дзюба и тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потроллили друг друга в Instagram.