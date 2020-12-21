Финал Кубка мира по самбо прошел в Москве

Кубок мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева» завершился в Лужниках. Соревнования прошли в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. Бороться за победу приехали спортсмены из 20 государств. В этом году нововведение — каждая страна могла представить по два состава команд.

Во время соревнований на трибунах присутствовали только тренеры и другие спортсмены. Зрители могли наблюдать за ходом состязаний в режиме онлайн. Но на результаты спортсменов это никак не повлияло.

«Не думаю, что это сильно повлияло. Конечно, при зрителях бороться интересно, удобнее и как-то эмоциональнее. Но я посмотрел все встречи, мне кажется, очень сосредоточены все борцы, и на результаты особо зритель сегодня не повлиял», — отметил Сергей Елисеев, президент Всероссийской и Европейской федерации самбо.

Генеральным партнером соревнований стала «Роснефть». Всего было разыграно 27 комплектов медалей. Победители Кубка мира получили звания мастеров спорта международного класса.