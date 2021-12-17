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    17 декабря 2021, 12:58

    Финал Гран-при по фигурному катанию отменили окончательно

    Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили окончательно

    Михаил Закурдаев

    Финал Гран-при по фигурному катанию оказался полностью отменен. Об этом написало РИА «Новости», ссылаясь на Международный союз конькобежцев (ISU).

    Финал Гран-при по фигурному катанию отменили окончательно

    «К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решения для проведения соревнований. В связи с этим совет ISU с сожалением принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22», — говорится в сообщении.

    Соревнования должны были пройти в японской Осаке. Причиной отмены стало распространение «омикрон»-штамма. В ISU говорили, что будет рассматриваться перенос на конец сезона, однако это оказалось невозможным.

    Ранее российский тренер Алексей Мишин заявил, что отмена финала Гран-при станет большой проблемой для спортсменов, которые могли «показать выдающийся результат».

    Международный союз конькобежцев в этой ситуации уже ничего поделать не сможет, потому что вопросы пересечения границы решает исключительно Япония. Ранее фигуристы из России планировали прибыть на место не позднее 6 декабря, чтобы успеть пройти карантин до старта соревнований.