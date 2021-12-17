Финал Гран-при по фигурному катанию отменили окончательно

Финал Гран-при по фигурному катанию оказался полностью отменен. Об этом написало РИА «Новости», ссылаясь на Международный союз конькобежцев (ISU).

«К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решения для проведения соревнований. В связи с этим совет ISU с сожалением принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22», — говорится в сообщении.

Соревнования должны были пройти в японской Осаке. Причиной отмены стало распространение «омикрон»-штамма. В ISU говорили, что будет рассматриваться перенос на конец сезона, однако это оказалось невозможным.

Ранее российский тренер Алексей Мишин заявил, что отмена финала Гран-при станет большой проблемой для спортсменов, которые могли «показать выдающийся результат».

Международный союз конькобежцев в этой ситуации уже ничего поделать не сможет, потому что вопросы пересечения границы решает исключительно Япония. Ранее фигуристы из России планировали прибыть на место не позднее 6 декабря, чтобы успеть пройти карантин до старта соревнований.