Финал Евразийских игр по конному спорту пройдет в Maxima Park

Финальные соревнования Евразийских игр по конному спорту пройдут на этой неделе в Maxima Park — крупнейшем конноспортивном центре страны. Кульминация соревнований состоится 24 июля.

На данный момент уже определены лидеры в дисциплинах выездка и троеборье. Впереди — соревнования.

В воскресенье, 24 июля, в финальных забегах поучаствуют юные спортсмены, выступающие в категориях «Дети», «Юноши» и «Юниоры». А в 16:00 на старт маршрута Гран-при выйдут спортсмены группы А. Участники должны будут пройти классический маршрут с перепрыжкой. Высота препятствий составит 145 сантиметров. Потом будут определены победители — призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч рублей.

Финальный день соревнований объявлен «Днем Киргизии»: посетители смогут познакомиться с культурой и искусством этой страны и посмотреть выступления фольклорных ансамблей.

В церемонии награждения примет участие президент Федерации конного спорта России Марина Сечина, а также функционеры и чиновники спортивной сферы, политики, спортсмены и журналисты.