Финал чемпионата России по хоккею с мячом проведут 27 марта

В Сыктывкаре состоится финальная игра чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона-2021/22. Встреча запланирована на 27 марта. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на Федерацию хоккея с мячом России (ФХМР).

Решение было принято с целью поддержки развитие хоккея с мячом, а также в целях поддержки решений российского правительства, написал «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что Международная федерация бенди (FIB) отложила проведение чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин.