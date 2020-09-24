«Фильм про другого человека»: Уткин поделился мнением о ленте «Стрельцов»

Он считает, что посмотрев картину, многие жители России поменяют мнение об этом футболисте. Помимо прочего, эксперт отметил, что этот фильм вовсе не о Стрельцове, пишет «Газета.ru».

«Там другая проблема — этот фильм просто не о Стрельцове. Там очень мало общего с его историей, очень многое притянуто. Фильм вообще про другого человека», — уточнил блогер.

Премьера ленты режиссера Ильи Учителя назначена на четверг, 24 сентября. Главную роль исполнил актер Александр Петров.