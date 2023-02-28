Спорт 28 февраля 2023, 23:13 Филатов счел переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию историческим событием

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о переходе организации в Азиатскую шахматную федерация (ACF). Функционера процитировал RT.

«Сегодня произошло историческое событие», — подчеркнул Филатов.

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Он поблагодарил делегатов Континентальной ассамблеи ACF за поддержку перехода ФШР к ним. По словам Филатова, это говорит о доверии к российской федерации и хорошо проделанной ею работе.

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Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила Россию и Белоруссию от участия в состязаниях под своей эгидой. При этом российские и белорусские шахматисты могли выступать под флагом организации.