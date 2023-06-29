Спорт 29 июня 2023, 06:49 «Филадельфия Флайерз» переманила нападающего СКА Матвея Мичкова «Филадельфия Флайерз» на драфте в НХЛ выбрала 7-м номером форварда Матвея Мичкова РИА «Новости»

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Нападающий СКА Матвей Мичков перешел в «Филадельфия Флайерз» по итогам драфта Национальной хоккейной лиги в 2023 году. Его выбрали седьмым номером, следом за другим российским хоккеистом Дмитрием Симашевым, сообщил «Матч ТВ».

Ежегодное мероприятие НХЛ по передаче прав на молодых игроков между клубами прошло в Нэшвилле на площадке хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз». Нападающего Матвея Мичкова выбрали седьмым, он перейдет в «Филадельфия Флайерз». Защитник Дмитрий Симашев стал шестым в драфте и первым среди россиян — его забрали в «Аризона Койотис».

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Контракт форварда Матвея Мичкова с петербургским клубом СКА действует еще три года. Последний сезон он отыграл на правах аренды в команде «Сочи». За 27 матчей хоккеист набрал 20 очков.

Российские игроки в минувшем сезоне впервые с 2011 года не получили ни одной индивидуальной награды НХЛ. Церемония чествования прошла 27 июня в Нэшвилле, хоккеисты получили 17 призов.