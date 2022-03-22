Отсутствие российских фигуристов в ближайших международных соревнованиях в краткосрочной перспективе никак не скажется на количестве поклонников, однако в долгосрочной радужные прогнозы делать не так просто. Таким мнением с «Газетой.ru» поделился чемпион Олимпиады 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров.

Женское одиночное катание, на взгляд спортсмена, будет по-прежнему оставаться популярным, поскольку наши фигуристки являются лучшими в мире. Он отметил, что весь зрительский интерес держится, в первую очередь, на них.

«Что будет дальше? Не ясно, как все будет складываться в будущем, где мы будем принимать участие, а где не будем — я не знаю. Да и никто, наверное, не знает. Будем надеяться на лучшее, что все в скором времени вернется на круги своя, что вернутся полноценные чемпионаты и Европы, и мира, и всего остального», — заявил Костомаров.