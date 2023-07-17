Спорт 17 июля 2023, 17:04 Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заявили, что завершают карьеру

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Пара спортсменов, выступавших в фигурном катании, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили, что решили завершить свои карьеры. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

О решении сообщила в своих социальных сетях фигуристка.

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«После многих лет тяжёлой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти», — написала Тиффани Загорски.

Она добавила, что благодарна за поддержку, которую на протяжении всей спортивной карьеры их паре оказывали зрители и тренеры. Фигуристы уходят из соревнований, но будет пробовать себя в новых проектах.

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