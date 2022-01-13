Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате Европы

Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд по сумме баллов на проходящем в Таллине чемпионате Европы.

Судьи поставили спортсменам 236,43 балла по итогам короткой и произвольной программ. Так они одолели предыдущих рекордсменов — китайскую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун (у тех было 234,84 балла).

И это уже второй рекорд российских спортсменов за день. До этого мировой рекорд в короткой программе поставила фигуристка Камила Валиева. Судьи оценили выступление в 90,45 балла. При этом предыдущий рекорд тоже принадлежит Валиевой — она набрала 87,42 балла.

В парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе с результатом 82,36 балла. Второе и третье места после короткой программы также занимают российские пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали результат 81,58 балла, у Александры Бойковой и Дмитрий Козловского 76,26 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе — 82, 34 балла — принадлежал Бойковой и Козловскому.