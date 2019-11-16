  • Фигуристы Синицына и Кацалапов победили на Гран-при в Москве

    16 ноября 2019, 20:24

    Алена Макаренко

    Российский танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов победили на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщил «Чемпионат».
    Фигуристы Синицына и Кацалапов победили на Гран-при в Москве

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    Пара вырвалась вперед после короткой программы и сохранила позицию лидера после произвольной. В целом фигуристы набрали 212,15 балла.

    Второе место заняли канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье, которым жюри присвоило 207,64 балла. На третьей строчке расположились Сара Хуртадо и Кирилл Халявин, эти спортсмены из Испании получили 185,01 балла.

    Для Синицына и Кацалапов это уже второй подряд Гран-при после выступления в Китае и вторая золотая медаль. Благодаря этому фигуристы вошли в шестерку сильнейших дуэтов, которые позднее поедут на финал в Турин. Тренер отечественных спортсменов — Александр Жулин.

    В прошлом сезоне на чемпионате Европы Синицына и Кацалапов оказались четвертыми. Однако на чемпионате мира они все же взошли на пьедестал, поднявшись на вторую ступень.