Фигуристы Синицына и Кацалапов победили на Гран-при в Москве

Российские фигуристы взяли все медали московского этапа Гран-при Подробнее

Пара вырвалась вперед после короткой программы и сохранила позицию лидера после произвольной. В целом фигуристы набрали 212,15 балла.

Второе место заняли канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье, которым жюри присвоило 207,64 балла. На третьей строчке расположились Сара Хуртадо и Кирилл Халявин, эти спортсмены из Испании получили 185,01 балла.

Для Синицына и Кацалапов это уже второй подряд Гран-при после выступления в Китае и вторая золотая медаль. Благодаря этому фигуристы вошли в шестерку сильнейших дуэтов, которые позднее поедут на финал в Турин. Тренер отечественных спортсменов — Александр Жулин.

В прошлом сезоне на чемпионате Европы Синицына и Кацалапов оказались четвертыми. Однако на чемпионате мира они все же взошли на пьедестал, поднявшись на вторую ступень.