Фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на чемпионате Европы в танцах на льду. До этого они уже побеждали в соревнованиях в 2020 году.

По данным ТАСС, Синицина и Кацалапов набрали 217,96 балла. Второе место также заняли российские спортсмены — Александра Степанова и Иван Букин, 213,20 баллов, третье — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, 207 баллов. Российские спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место, набрав 186 баллов.

Таким образом, Синицины и Кацалапов стали чемпионами Европы второй раз. Кроме того, они действующие чемпионы мира, а также они завоевали серебро в мировом первенстве в 2019 году.

Ранее россиянин Марк Кондратюк получил золотую медаль на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Всего он набрал 286,56 балла. На втором месте оказался итальянец Даниэль Грассль — 274,48 балла, на третьем — фигурист из Латвии Денис Васильев, 272,08 баллов.