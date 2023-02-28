28 февраля 2023, 18:49
Фигуристы Щербакова и Гончаров не смогут принять участие в финале Гран-при России
Чемпионы России среди юниоров 2023 года в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров пропустят финал Гран-при страны. Спортсмены заболели. Об этом сообщило РИА «Новости».
Тренер спортсменов Екатерина Рублева рассказала, что сперва заболел Егор, а после и Анна. Она подчеркнула, что здоровье фигуристов намного важнее соревнований.
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«Была надежда, что ребята успеют восстановиться, но времени было слишком мало», — привел слова Рублевой RT.
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В текущем сезоне пара впервые победила на первенстве России среди юниоров в Перми. Они смогли заработать 109,93 балла.
Спортсмены
Фигурное катание
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