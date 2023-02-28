Спорт 28 февраля 2023, 18:49 Фигуристы Щербакова и Гончаров не смогут принять участие в финале Гран-при России

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Чемпионы России среди юниоров 2023 года в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров пропустят финал Гран-при страны. Спортсмены заболели. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тренер спортсменов Екатерина Рублева рассказала, что сперва заболел Егор, а после и Анна. Она подчеркнула, что здоровье фигуристов намного важнее соревнований.

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«Была надежда, что ребята успеют восстановиться, но времени было слишком мало», — привел слова Рублевой RT.

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В текущем сезоне пара впервые победила на первенстве России среди юниоров в Перми. Они смогли заработать 109,93 балла.