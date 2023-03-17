Спорт 17 марта 2023, 01:51 Фигуристы разыграют более 10 млн рублей на шоу «Русский вызов» «Известия»: фигуристы разыграют более 10 млн рублей на шоу «Русский вызов» РИА «Новости»

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Турнир фигуристов по шоу-программам «Русский вызов» состоится в Москве 18 марта. Спортсмены разыграют более 10 миллионов рублей по итогам показов гала-номеров, которые оценят судьи из мира искусства. Об этом сообщили «Известия».

В турнире примут участие фигуристы разных поколений, в частности, ожидается новое противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В списке участников значатся 15 спортсменов. Это фигуристы, побеждавшие еще в 2000-х, такие как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, и спортсмены более младшего поколения — Татьяна Волосожар, Максим Траньков и Анна Щербакова.

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Половина участников не являются чемпионами мира или призерами Олимпийских игр. Всего на лед выйдут 16 одиночников и восемь танцевальных или спортивных пар. Вне конкурса выступит журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов, который отправил заявку полушутя. Особых требований к программе нет.

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Состав судей и их количество пока неизвестны. Призовых места будет три. Победитель получит пять миллионов рублей, второе место — три миллиона, третье — один миллион рублей. Есть еще два приза по 500 тысяч рублей, которые жюри могут вручить участникам, не попавшим в тройку лидеров.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как проходит работа в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Сейчас фигуристы испытывают проблемы с мотивацией.