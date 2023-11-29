Спорт 29 ноября 2023, 17:21 Фигуристы Морозов и Еременко захотели выступать под флагом Франции Российские фигуристы Морозов и Еременко захотели сменить спортивное гражданство Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Читать 360tv в

Российские фигуристы Игорь Еременко и Аннабель Морозова задумались о смене спортивного гражданства. Об этом РИА «Новости» сообщили два несвязанных друг с другом источника.

Пара, выступающая в танцах на льду, рассматривает вариант перехода в сборную Франции. Такое желание появилось у спортсменов около шести месяцев назад. При этом фигуристы намерены выступить на чемпионате России. Мероприятие запланировано на конец декабря.

Реклама

Ранее сообщалось, что Морозов и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой, с которой работали в текущем сезоне. Сейчас пара занимается переездом в Соединенные Штаты, где их будет курировать отец Аннабель.

Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что Морозов и Еременко продолжат сотрудничество с Крыловой, а в США Аннабель будет лечиться после травмы, уточнил RT.

Накануне олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что спортсмены деградируют без международных соревнований. По его словам, мотивация всегда возникает с конкуренцией.