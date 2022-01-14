Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с тремя мировыми рекордами

Фигуристы из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото на чемпионате Европы в Таллине среди спортивных пар. На турнире они установили три мировых рекорда.

Произвольную программу Мишиной и Галлямова судьи оценили в 157,46 балла, сообщило РИА «Новости». Пара в итоге набрала 239,82 балла.

Результат по произвольной программе фигуристов стал рекордным, как и общая сумма баллов. Днем ранее они обновили рекорд мира в короткой программе с 82,36 балла уточнил ТАСС.

Мишина заявила, что внимание на рекордных результатах спортсмены акцентировать не собираются. О рекордах пара узнала от журналистов, поскольку не смотрела протоколы и не проверяла соцсети.

«Это приятно, но мы не будем акцентировать на этом внимание. Это был не самый лучший прокат, мы катали и лучше», — отметила фигуристка

Серебро досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову с результатом 236,43. Они тоже превзошли мировой рекорд по сумме баллов на турнире. Третье место — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, набравших 227,23 балла.

Чемпионат Европы завершится 16 января.