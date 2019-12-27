Фигуристы Кацалапов и Синицына стали чемпионами России
Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду одержал победу на чемпионате России, который проходит в Красноярске. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, за произвольный танец дуэт получил 132,31 балла. Общая же сумма набранных балов составила 220,74. Второе место заняла пара Ивана Букина и Александры Степановой. В их активе 219,72 балла. На третьей позиции расположились Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски со 197,73 балла.