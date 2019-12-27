Фигуристы Кацалапов и Синицына стали чемпионами России

По данным издания, за произвольный танец дуэт получил 132,31 балла. Общая же сумма набранных балов составила 220,74. Второе место заняла пара Ивана Букина и Александры Степановой. В их активе 219,72 балла. На третьей позиции расположились Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски со 197,73 балла.