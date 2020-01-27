Фигуристы из Германии оправдались за проигрыш на чемпионате Европы

Немецкая пара Хазе-Зегерт планировала получить медаль, однако попала лишь на пятую строчку рейтинга. Другие немецкие спортсмены Анника Хокке и Роберт Кункель заняли лишь седьмое место.

Спортсмены признали, что недостаточно хорошо выступили со своей программой. Они отметили, что на тренировках им это удавалось гораздо лучше. Фигуристы выразили сожаление из-за плохих результатов. «Мы не боги», — пояснил Зегерт.

Ранее стало известно, что выступление фигуристок из России на чемпионате Европы по фигурному катанию не понравилось немцам. В Федерации фигурного катания Германии его назвали «детским».