05 июня 2023, 19:07
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перейдут в сборную Грузии
Пара спортсменов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, переходят в сборную Грузии. Их решение уже одобрили в российской Федерации фигурного катания. Об этом сообщил ТАСС.
Пара уже давно не живет в России и около полутора лет не выступает за нее. Поэтому Федерация и одобрила поступивший из Грузии запрос.
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Как отметил НСН, на Олимпиаде в Пекине, представлявшие Россию спортсмены заняли 14 место.
Спортсмены
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