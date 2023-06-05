Спорт 05 июня 2023, 19:07 Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перейдут в сборную Грузии

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Пара спортсменов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, переходят в сборную Грузии. Их решение уже одобрили в российской Федерации фигурного катания. Об этом сообщил ТАСС.

Пара уже давно не живет в России и около полутора лет не выступает за нее. Поэтому Федерация и одобрила поступивший из Грузии запрос.

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Как отметил НСН, на Олимпиаде в Пекине, представлявшие Россию спортсмены заняли 14 место.

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