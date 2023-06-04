Спорт 04 июня 2023, 19:53 Фигуристы Дэвис и Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства The Skating Lesson: фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство РИА «Новости»

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Федерация фигурного катания на коньках России одобрила запрос фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на смену спортивного гражданства. Об этом сообщил YouTube-канал The Skating Lesson.

«На будущей неделе совет Международного союза конькобежцев решит, допускать ли российских фигуристов к участию в международных соревнованиях», — сказано в сообщении.

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Авторы отметили, что в следующих Олимпийских играх дуэту вряд ли удастся поучаствовать, так как Смолкин не успеет получить новое гражданство. При этом планировалось, что фигуристы будут представлять сборную Грузии.

В январе сообщалось, что Дэвис и Смолкин хотят сменить спортивное гражданство на израильское. Пара планировала подождать и узнать, допустят ли российскую сборную к международным соревнованиям, и только тогда принимать непростое решение.

Ситуацию прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В комментарии ТАСС она сказала, что вопрос смены спортивного гражданства пары является их личным делом.