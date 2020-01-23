Фигуристы Бойкова и Козловский вышли на новый мировой рекорд

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Глаце, российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили новый мировой рекорд. Они набрали 82,34 балла.

Как уточнил ТАСС, предыдущий мировой рекорд был установлен китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии — 81,27 балла. Состязания в короткой программе закончились полным доминированием россиян. По данным канала «Звезда», вторую и третью строчку заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92 балла), а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла). Свои произвольные программы дуэты покажут 24 января.