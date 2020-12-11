Фигуристу Сипре предъявили обвинение в домогательствах к несовершеннолетней

В прошлом году появилась новость, что за два года до этого Морган при переписке с 13-летней девочкой отправил ей два снимка своего полового органа. Несовершеннолетняя, о которой идет речь, тренировалась на одном катке с Сипре. Она рассказала, что, когда увидела фото, пожаловалась тренерам. Те попросили девочку и ее родителей не раздувать скандал.

Спустя время родители решились признаться в психологических страданиях дочери. Морган отказался комментировать обвинения. Этим летом появилась информация, что расследование возобновилось, так как получены новые данные по делу.

Пара Сипре и Ванессы Джеймс выступала в спортивных танцах за Францию. Они тренировались в группе Джона Циммермана в США. Фигуристы являются чемпионами Европы прошлого года, победителями финала Гран-при сезона 2018–2019 годов.