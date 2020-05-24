Фигуристку Загитову признали олимпийской иконой стиля

Чемпионку Игр-2018 по фигурному катанию Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля. Голосование устроено Международным олимпийским комитетом (МОК) в Twitter.

Алина Загитова вышла в финал соревнования вместе с американским фигуристом Джонни Вейром. 18-летняя российская спортсменка обошла соперника с очень серьезным отрывом. Она набрала 62% голосов, в то время как Вейера поддержали всего 38% пользователей.

В предыдущих турах конкурса россиянка обошла ямайских бегунов Усейна Болта и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

15 мая стало известно, что фигуристка вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021. Это произошло, несмотря на ее заявление о временном уходе из большого спорта. О своем решении Алина Загитова объявила в декабре 2019 года. С того момента она не принимала участие ни в одних соревнованиях, однако каталась в различных ледовых шоу.

Алина Загитова победила не только на Олимпийских играх 2018 года. Фигуристка также взяла золото в чемпионатах мира и Европы и заняла первое место в финале серии Гран-при.