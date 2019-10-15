Фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в Москве

Московские хирурги прооперировали олимпийскую чемпионку в парном фигурном катании Татьяну Тотьмянину. В данный момент она чувствует себя хорошо и все показатели в норме. Об этом «360» сообщила официальный представитель спортсменки Анастасия.

«Да, это так. Но сейчас она чувствует себя хорошо, все показатели в норме. Но если есть возможность, то какого-то бешеного ажиотажа мы бы не хотели раздувать», — пояснила Анастасия. Она предложила дождаться, пока Татьяна отойдет от наркоза, и спросить у нее, готова ли она рассказать подробности того, что с ней случилось.

С чем именно была связана операция, собеседница сказать отказалась.

В Telegram-канале Mash сообщили, что операция проходила в онкологическом центре. Медицинское вмешательство потребовалось в связи с появлением в желчном пузыре фигуристки новообразования. Операцию провели малоинвазивным методом.

Полученные образцы тканей отправили на экспертизу, чтобы подтвердить доброкачественность опухоли.

Татьяна Тотьмянина выступает в паре с Максимом Марининым. Пять раз она становилась чемпионкой Европы и два раза выигрывала чемпионаты мира. Имеет титул Заслуженного мастера спорта России.