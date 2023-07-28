28 июля 2023, 14:16
Фигуристку Маргариту Дробязко оставят без гражданства из-за шоу Татьяны Навки
МВД Литвы попросило президента Науседе лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства
Несмотря на заключение органов госбезопасности об отсутствии угрозы от фигуристки Маргариты Дробязко, МВД Литвы потребовало лишить ее гражданства. Правоохранителей не устроило участие спортсменки в российском ледовом шоу, сообщил LRT.
МВД Литвы решило воспользоваться нормами нового закона о возможности лишать гражданства людей, которые получили его в порядке исключения. Оно обвинило Маргариту Дробязко в формировании положительного образа России путем участия в ледовом шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Фигуристка получила паспорт Литвы в 1993 году, чтобы выступить за страну на всемирных играх.
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Ведомство обратилось к президенту страны Гитанасу Науседе с требованием аннулировать паспорт Маргариты Дробязко. Литовский парламент это предложение поддержал, в отличие от Департамента государственной безопасности. Последний не нашел в действиях фигуристки угрозы.
В августе 2022 года Маргариту Дробязко, ее супруга и партнера Повиласа Ванагаса лишили в Литве госнаград, сообщил «Царьград». Они приняли участие в российском ледовом шоу «Лебединое озеро».
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