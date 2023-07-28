Спорт 28 июля 2023, 14:16 Фигуристку Маргариту Дробязко оставят без гражданства из-за шоу Татьяны Навки МВД Литвы попросило президента Науседе лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Unsplash

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Несмотря на заключение органов госбезопасности об отсутствии угрозы от фигуристки Маргариты Дробязко, МВД Литвы потребовало лишить ее гражданства. Правоохранителей не устроило участие спортсменки в российском ледовом шоу, сообщил LRT.

МВД Литвы решило воспользоваться нормами нового закона о возможности лишать гражданства людей, которые получили его в порядке исключения. Оно обвинило Маргариту Дробязко в формировании положительного образа России путем участия в ледовом шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Фигуристка получила паспорт Литвы в 1993 году, чтобы выступить за страну на всемирных играх.

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Ведомство обратилось к президенту страны Гитанасу Науседе с требованием аннулировать паспорт Маргариты Дробязко. Литовский парламент это предложение поддержал, в отличие от Департамента государственной безопасности. Последний не нашел в действиях фигуристки угрозы.

В августе 2022 года Маргариту Дробязко, ее супруга и партнера Повиласа Ванагаса лишили в Литве госнаград, сообщил «Царьград». Они приняли участие в российском ледовом шоу «Лебединое озеро».