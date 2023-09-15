Спорт 15 сентября 2023, 17:46 Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы Президент Литвы подписал указ о лишении фигуристки Дробязко гражданства страны РИА «Новости»

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Фигуристка Маргарита Дробязко лишилась гражданства Литвы. Декрет об этом уже подписал президент страны Гитанас Науседа, сообщило агентство ELTA.

Советник главы государства Ридас Ясюленис подтвердил подписание документа.

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«Да, президент сегодня подписал декрет», — сказал он.

Литовское гражданство Дробязко получила в 1993 году в порядке исключения. На Олимпийских играх она вместе Повиласом Ванагасом пять раз представляла страну в соревнованиях танцевальных дуэтов.

О возможности лишить его спортсменку заговорили члены сейма Литвы, напомнило РИА «Новости». Они обратились в МВД страны и попросили оценить основания для такого решения, сославшись на поправки в законодательстве. Последние разрешают такую меру, если действия человека угрожают национальной безопасности республики. Ведомство рекомендовало лишить фигуристку гражданства.

Сама Дробязко отмечала, что не предаст Россию, которую считает своей Родиной, ради литовского паспорта.