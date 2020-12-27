Появились фото дочери фигуристки Юлии Липницкой

На появившихся снимках девочка замотана в полотенце после купания, лежит на полу, «сидит за рулем» автомобиля и играет с кошкой.

В комментариях дочь фигуристки уже прозвали «мини-Юля», отметив ее сходство с мамой.

«Мамина радость и счастье. Копия мамы и такая же серьезная», — говорится в комментариях.

О рождении дочери Липницкая сообщила 27 июля, спустя месяц после появления ребенка. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, где она стоит рядом с мужем, фигуристом Владиславом Тарасенко и держит маленькую девочку на руках.

Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в 2014 году в командных соревнованиях. В тот же год она стала серебряным призером чемпионата мира и взяла золото на первенстве Европы.

В 2017 году она объявила, что уходит из большого спорта, так как столкнулась с проблемами со здоровьем.