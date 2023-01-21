21 января 2023, 22:07
Фигуристке Зининой понадобилась помощь после травмы на льду на Кубке Первого канала
Фигуристка Анастасия Зинина получила травму в короткой программе на Кубке Первого канала
Фигуристка Анастасия Зинина получила травму во время исполнения короткой программы на Кубке Первого канала. Тренер и врачи помогли спортсменке покинуть ледовую площадку. Об этом сообщил ТАСС.
На Кубке Первого канала 15-летняя фигуристка выступает за команду «Нас не догонят». Капитан команды — Камила Валиева.
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Зинина упала после исполнения тройного лутца. Фигуристка не смогла завершить программу.
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Анастасия Зинина — призер этапов международной юниорской серии Гран-при. Спортсменка тренируется под руководством Алексея Василевского в клубе «Армия фигурного катания».
Как сообщил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости», перед началом турнира у фигуристки были проблемы с бедром.
Советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ранее подтвердил «360» появившуюся в Сети информацию о своей болезни. Подробности заболевания Мишин раскрывать не стал. При этом его супруга Татьяна рассказала «360», что специалист идет на поправку. Госпитализация ему не требуется. По ее словам, у Мишина «затянулась простуда еще после Красноярска».
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