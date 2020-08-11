Фигуристка заявила, что тренировки у Тутберидзе сравнимы с адом

Российская фигуристка Александра Степанова рассказала, почему отказалась тренироваться у Этери Тутберидзе. По ее словам, занятия у знаменитого тренера сопоставимы с адом.

Об этом спортсменка поделилась в интервью. Видео беседы опубликовано на YouTube. Фигуристка поделилась, что у нее была возможность попасть в группу к Тутберидзе. Но Степанову отговорили.

«С одной из девочек там лично общались. И она рассказала, что там адский ад, туда идти не стоит», — рассказала спортсменка.

Девушке посоветовали идти в другую группу, если она верит в свои силы и сможет достичь результата иначе, а не насильственным путем.

На днях Тутберидзе признали лучшим тренером года по версии ISU. Вместе с тем она взяла награду и среди самых «токсичных» тренеров мира. За непродолжительное время от Тутберидзе ушли сразу три спортсменки: Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная.